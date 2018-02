Vrieskou of niet: er zal carnaval gevierd worden! 26 februari 2018

02u39 0 Leuven Carnaval heeft Leuven bereikt. Afgelopen zaterdag trok de Orde van de Pietermannen door de straten met praalwagens uit binnen- en buitenland, dansmariekes, veren, maskers, en behoorlijk luide muziek.

Stipt om 15.11 uur vertrok de traditionele carnavalsstoet op het Sint-Jacobsplein, om zich vervolgens een weg te banen door het centrum van de stad. Onder meer op de Bondgenotenlaan, het Mathieu de Layensplein en het Smoldersplein stonden kinderen en hun ouders enkele rijen dik om knuffels en snoepjes te vangen. De optocht eindigde om 17.11 uur met een gratis fuif in de stadsfeestzaal.





Confetti was er tijdens de stoet niet te zien, maar dat kon de pret allerminst bederven. Ook de vrieskou had amper een invloed op de belangstelling van het publiek. Voor de Orde van de Pietermannen was het alvast één van de hoogtepunten van een geslaagd vijftigste carnavalsseizoen. (BMK)