Vriesenhof geëvacueerd voor keukenbrand TWEE APPARTEMENTEN ONBEWOONBAAR BRANDWEER HAALT TWEE BEWONERS VAN DAK ANDREAS DE PRYCKER

07 september 2018

02u28 0 Leuven Bij een brand aan het Vriesenhof in Leuven zijn twee appartementen onbewoonbaar verklaard. Om een nog onbekende reden ontstond er brand in de keuken. De 28-jarige Aboubacar El Kabir ging bij zijn vriendin slapen, maar zij moesten gistermiddag halsoverkop hun kamer verlaten. De Leuvense brandweer kon hen van het dak plukken.

Een korte, maar krachtige brand in het Leuvense Vriesenhof zorgde er gistermiddag voor dat de hulpdiensten uitrukten naar de buurt van de Fonteinstraat. "Op de tweede verdieping van de appartementsblok is een brand ontstaan. De brandweer slaagde erin om de aanwezigen te evacueren. In totaal raakten er vijf mensen bevangen door de rook. Onder hen de 83-jarige bewoonster van het appartement waar de brand is ontstaan", verklaart Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Nog vier andere mensen hadden te veel rook ingeademd. De MUG kwam ter plaatse, maar uiteindelijk moest er niemand naar het ziekenhuis worden overgebracht. "Het pand van de 83-jarige dame en het pand er net onder, op de eerste verdieping, werd onbewoonbaar verklaard. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Voor de getroffen bewoners is er een tijdelijke opvang voorzien", geeft Del Piero nog mee.





Oorzaak onbekend

De brand ontstond in de keuken van de bejaarde dame, maar wat daar precies gebeurd is, is nog koffiedik kijken. De vlammen en de rook sloegen door het dak. Gelukkig slaagde de Leuvense brandweer er al vlug in om het vuur onder controle te krijgen. Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. "Zij hebben een branddeskundige aangesteld. Vermoedelijk gaat het om een accidentele brand, maar het is de branddeskundige die daar uitsluitsel over zal geven", klinkt het nog bij Del Piero. De rookpluimen waren tot ver buiten Leuven zichtbaar. De politie sloot het Vriesenhof af voor alle verkeer zodat de brandweer in alle veiligheid hun werk kon doen. Zij haalden onder meer de 28-jarige Aboubacar El Kabir naar beneden.





Te veel rook en lift stuk

"Mijn vriendin woont in het gebouw, op de negende verdieping. Ik was bij haar blijven slapen. Toen ik het brandalarm hoorde afgaan, dacht ik dat dat weer eens loos alarm was. Maar toen de rook tot op het negende kwam, had ik door dat er iets mis was. Mijn vriendin en ik wilden naar buiten gaan. De lift bleek echter kapot te zijn en er was erg veel rook toen ik de trap naar beneden wilde nemen. Dus hebben we de trap naar boven genomen. Eenmaal op het dak aangekomen, is de brandweer ons van het dak komen halen. Ik ben hen heel dankbaar", vertelt El Kabir.