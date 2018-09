Vriesenhof afgesloten na brand ADPW

06 september 2018

Het Vriesenhof is op dit moment afgesloten door een keukenbrand. De Leuvense brandweer is ter plaatse gekomen en heeft het vuur onder controle. De rookpluimen waren tot buiten Leuven zichtbaar. De brandweer is druk in de weer met het evacueren van de bewoners. De politie heeft het Vriesenhof afgesloten voor alle verkeer.