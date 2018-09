Vriendinnen wandelen voor kankeronderzoek 06 september 2018

02u37 0

Onder de noemer 'Ik om(w)arm je' hebben zeven vriendinnen uit Overijse acties georganiseerd om kankeronderzoek en kankerpatienten te steunen. Het hoogtepunt van hun initiatief vindt plaats op 30 september en is een wandeltocht van Overijse naar het UZ Leuven. "Een tocht van niet minder dan 50 kilometer waarmee we zo zoveel mogelijk geld willen inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Om alle kankerpatiënten een extra hart onder de riem te steken zullen we ook een zelfgemaakt zoutdegen hart afgeven in het ziekenhuis", klinkt het. Het initiatief voor de actie 'Ik om(w)arm je' kwam er nadat de vader van Marieke De Clercq, één van de vriendinnen, de diagnose acute leukemie kreeg. Wie de actie wil steunen kan een bedrag naar keuze storten op het rekeningnummer van vzw Kom op tegen Kanker (BE03 4886 6666 6684) met als vrije mededeling '110299080 + GIFT'. (BMK)