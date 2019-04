Vrienden Heverleebos en Meerdaalwoud houden paasevenement ADPW

04 april 2019

De vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud bestaan 50 jaar en dat wordt deze zondag gevierd met een paasevenement. In het Dijlepark, het Van Dalepark en het Rambergpark kunnen zowel jong als oud genieten van heel wat activiteiten. Om 14 uur kan iedereen watermonstertjes vissen in het Dijlepark. Om 15 uur worden er paaseitjes geschilderd in het Van Dalepark. Nadien, om 16 uur, vindt er een vorm van Kamishibai, een Japans verteltheater, plaats aan de oude boom in het Rambergpark. In de drie parken kunnen van 14 tot 17 uur doe-en weeteitjes gezocht worden.