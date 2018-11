Vredesbeiaard opnieuw tot leven gewekt KAR

11 november 2018

14u14 0 Leuven De nieuwe Vredesbeiaard in de toren van de abdijkerk is zondag opnieuw tot leven gewekt op de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand. De 40 klokken werden in september in de toren gehangen maar waren nu voor het eerst te horen voor het grote publiek.

De inhuldiging werd gevierd met drie beiaardconcerten, wandelingen van luisterplaats naar luisterplaats, rondleidingen door het abdijdomein en een infomarkt op het binnenplein van de abdij. Naast beiaardier Luc Rombouts speelden gastbeiaardiers Arie Abbenes en Carl Van Eyndhoven vredesliederen en een aangepast repertoire op de gloednieuwe beiaard. De Vredesbeiaard is een historische reconstructie van de beiaard die in 1914 verloren ging in het oorlogsgeweld. Hij kwam tot stand dankzij giften van bedrijven en particulieren uit Leuven en de Duitse stad Neuss en staat helemaal in het teken van vrede en verzoening. Beide steden onderhouden contacten met elkaar, sinds enkele jaren geleden in Neuss herontdekt werd dat een bataljon reservisten uit die stad een belangrijke verantwoordelijkheid droeg in de verwoesting van Leuven in augustus 1914. Het project is geselecteerd in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. “Na een succesvolle fondsenwerving werd de verloren gegane historische beiaard van de abdijtoren gereconstrueerd - een unicum in de beiaardgeschiedenis. Maar de samenwerking bewijst ook dat vrede en verzoening altijd mogelijk zijn, hoe tragisch een gedeeld verleden ook is. De Vredesbeiaard zal deze hoopvolle boodschap van vrede blijven uitdragen, voor Leuven, voor Neuss en voor de wereld,” aldus cultuurschepen Denise Vandevoort (sp.a).