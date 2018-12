Vrachtwagens op waterstof bij Ninatrans Bart Mertens

08 december 2018

16u55 0 Leuven Het bekende transportbedrijf Ninatrans uit Haasrode heeft vrachtwagens op waterstof besteld bij producent Nikola. Ninatrans is daarmee een voorloper in de transportsector in ons land en zelfs op Europees niveau.

Vrachtwagens op waterstof…u heeft er wellicht nog niet veel over gehoord maar bij Ninatrans in Haasrode weten ze er alles van. Het bekende transportbedrijf heeft zopas een bestelling geplaatst bij pruducent Nikola. Ninatrans zal tien exemplaren aankopen en wil daarmee een significante bijdrage leveren aan het milieu maar ook een signaal geven aan de sector in ons land. Ninatrans toont zich door de aankoop eens te meer een voorloper in de transportsector. Eerder kocht Ninatrans al vrachtwagens op gas en ook de zogenaamde ‘supertrucks’ worden door het bekende bedrijf al een tijdje ingezet.

Laadstations

Toch zal u de vrachtwagens op waterstof nog niet meteen zien rijden op de Belgische wegen. Er staan eerst nog uitgebreide testen op het programma die wellicht in 2020 plaats zullen vinden op Europees niveau. De verwachting is dat er in 2022 effectief vrachtwagens op waterstof op de Belgische wegen zullen rijden. Tegen dan zouden ook laadstations voor waterstof een feit moeten zijn in ons land.