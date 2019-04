Vrachtwagenbestuurder positief voor drugs ADPW

09 april 2019

Een 37-jarige bestuurder uit Brussel van een vrachtauto moest maandagavond even voor 23 uur onmiddellijk zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren, nadat hij positief had getest op drugs. De man reed met zijn voertuig door de Willemsstraat en wilde rechtsaf de Willemsstraat inslaan. Dat lukte echter niet en de vrachtauto raakte daarbij het balkon van een woning. Daarop besliste de man om in de éénrichtingsstraat terug achteruit te rijden. De bijgeroepen politie stelde vast dat de bestuurder positief was voor drugs. Het balkon vertoonde behalve een schuurspoor geen verdere schade. De werkgever van de man moest ter plaatse komen om de vrachtwagen af te halen. In de vrachtwagen zat nog een tweede man die geen identiteitspapieren bij zich had. Hij werd ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. Bovendien werd er een proces-verbaal voor zwartwerk opgesteld ten laste van de eigenaar van de vrachtwagen.