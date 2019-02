Vrachtwagen lekt zoutzuur op E314 in Heverlee: “Houd ramen dicht en zet ventilatie af” ADPW ADN

20 februari 2019

14u51

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 7 Leuven Op de E314 in Heverlee, net voor de verkeerswisselaar in de richting van Brussel, staat een lekkende vrachtwagen aan de kant. Volgens de brandweer, die onmiddellijk ter plaatse kwam, zou de lekkende stof zoutzuur zijn.

Volgens de eerste berichten lekt de truck zoutzuur. De brandweer onderzoekt of het daadwerkelijk om zoutzuur gaat en vraagt aan automobilisten en omwonenden om ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Momenteel is er maar één rijstrook vrij. Dat zorgt voor de nodige verkeershinder, de file groeit snel aan. “Het ziet ernaar uit dat de hinder ook nog een tijd gaat duren”, laat het Vlaams Verkeerscentrum weten. “We vernemen dat de lekkende tankwagen leeggepompt moet worden.”



“Inmiddels is ook het Medisch Interventieplan in ‘pre-advies’ gezet”, aldus de Leuvense politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Dat betekent dat de betrokken diensten zich standby moeten houden.”

Op het einde van de #E314 bij Heverlee groeit de file snel aan. Daar is er maar één rijstrook open door een lekkende tankwagen. De brandweer vraagt aan weggebruikers in de buurt om ramen dicht te houden en ventilatie uit te zetten wegens geurhinder. pic.twitter.com/ww2SOIFaqS Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Het ziet ernaar uit dat de hinder op de #E314 in Heverlee nog een tijd gaat duren. We vernemen dat de lekkende tankwagen leeggepompt moet worden. Voorlopig passeert het verleer daar over slechts één rijstrook. pic.twitter.com/IZnjmw8q8I Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link