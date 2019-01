Vrachtwagen getakeld na botsing met verdwijnpaaltje ADPW KAR

04 januari 2019

12u14 0

Op de kruising van de Dietsestraat en de Vital Decosterstraat heeft een vrachtwagenbestuurder deze morgen tegen een verdwijnpaaltje gereden. Zijn vrachtwagen liep daarbij flink wat schade op.

“Omstreeks 9 uur liet een medewerker van de Leuvense reinigingsdienst de verdwijnpaal zakken en reed er met zijn voertuig over. Een 38-jarige man uit Brussel probeerde met zijn vrachtwagen mee over de paal te rijden, maar hij zag niet dat het licht van de verdwijnpaal terug op rood gesprongen was. De paal kwam terug naar boven terwijl de vrachtwagen van een Zaventems transportbedrijf erover reed en beschadigde de onderkant van het voertuig”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. De Leuvense politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op. Een takelwagen moest de vrachtwagen wegtakelen en omdat er vloeistof uitgelekt was werd ook de brandweer gevraagd om het goedje op te ruimen. Del Piero benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er meerdere voertuigen over het verdwijnpaaltje rijden zonder dat het eerst terug naar boven gekomen is.