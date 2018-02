Vorig jaar 4,8 miljoen euro voor fietsprojecten 20 februari 2018

De provincie heeft vorig jaar 4,8 miljoen euro uitgegeven aan zeventien fietsprojecten, onder meer in Bierbeek, Boortmeerbeek en Leuven. "Fietsen is gezond, goed voor het milieu en een manier om het fileprobleem aan te pakken", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. "We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe infrastructuur uit te bouwen."





(BMK)