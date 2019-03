Voorzitter Jan Mertens (Groen) geeft fakkel door aan duo Bart Mertens

16 maart 2019

13u00 0 Leuven De leden van Groen hebben een nieuw partijbestuur gekozen. Voorzitter Jan Mertens geeft de fakkel door aan het duo Annelies Antheunis en John Cramer.

“We kijken er heel erg naar uit om van Groen in Leuven een nog sterkere politieke speler te maken”, aldus Antheunis en Cramer. “Na vele jaren hard werken aan een eerlijke groene politiek hebben we in oktober 2018 een grote overwinning behaald en konden we toetreden tot het Leuvense stadsbestuur. Onze drie schepenen zijn volop bezig om met onze partners in het bestuur de basis te legen voor een progressief, duurzaam en rechtvaardig toekomstproject voor Leuven. De bewegingen in de maatschappij, met onder meer het groeiend besef van de nood aan een ambitieus klimaatbeleid, versterken de nood aan een hoopvolle groene politiek. Samen met alle leden van Groen Leuven willen we aan de slag gaan. Onze eerste volgende opdracht is om van de parlementsverkiezingen in mei een groot succes te maken.” Uittredend voorzitter Jan Mertens blijft actief in de partij en steunt de nieuwe bestuursploeg voor 100 %.