Voor het eerst geen wachtrijen KU LEUVEN VOERT SYSTEEM VAN INSCHRIJVINGEN OP AFSPRAAK IN: BART MERTENS

17 augustus 2018

02u28 0 Leuven Zoals de traditie het wil, ontving rector Luc Sels gisteren de eerste nieuwe student op een feestelijke manier in de Universiteitshal. Dit jaar was Amelie Beyaert uit Brussel de primus van dienst. Opmerkelijk gegeven: dit jaar geen wachtrijen want voor het eerst voert de KU Leuven een systeem van inschrijvingen op afspraak in.

Midden augustus is het traditioneel een drukte van jewelste in de Leuvense Universiteitshal in de Naamsestraat. Bron van bedrijvigheid zijn uiteraard de inschrijvingen van de nieuwe studenten aan de KU Leuven. In het verleden leidde dat meer dan geregeld tot lange wachtrijen maar dat is sinds dit academiejaar voltooid verleden tijd. De KU Leuven voerde een systeem van inschrijvingen op afspraak in en dat blijkt een groot succes.





"Vorig jaar werd het inschrijvingsproces al gemoderniseerd door de invoering van een ticketsysteem. Dit systeem liet ook toe om een beter beeld te krijgen van de rustige en drukke momenten tijdens de inschrijvingsperiode. Zo bleek 16 augustus, de eerste dag van de inschrijvingen, een bijzonder drukke dag te zijn met dubbel zoveel inschrijvers als op eender welke andere dag in augustus. Met dit nieuwe systeem verlopen de inschrijvingen alvast meer gespreid", zegt Griet Lemmens, Coördinator Inschrijvingen.





Eerste inschrijver

Toch blijft 16 augustus een bijzondere dag voor heel wat nieuwe studenten. De allereerste inschrijver werd gisteren - zoals de traditie het wil - feestelijk ontvangen door rector Luc Sels. Het ging om Amelie Beyaert uit Brussel en ze gaat - zowaar net zoals rector Luc Sels ooit deed - politieke en sociale wetenschappen studeren. "Ik kies bewust voor de universiteit van Leuven. Na mijn Franstalige opvoeding wil ik perfect tweetalig zijn na mijn opleiding en daarom kies ik voor een universiteit in een Vlaamse stad", vertelt Amelie. "Ik wens Amelie een fijne tijd aan de KU Leuven. Studenten die kiezen voor politieke en sociale wetenschappen zitten met vragen over onze maatschappij en ik hoop dat Amelie die zal vinden op onze universiteit", aldus rector Sels. De inschrijvingen in Leuven lopen van 16 augustus tot en met 10 oktober. Alle praktische informatie over inschrijven aan de KU Leuven is te vinden op https://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen





UCLL deed het al

Ook aan hogeschool UCLL werd gisteren de eerste nieuwe student ingeschreven en die kwam van erg ver.





Giancarlos Pierre Castro Aspillaga uit Peru wandelde gisterenochtend als eerste binnen op Campus Proximus in Heverlee en schreef zich in voor de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (SRW. Hij kreeg een warm welkom van algemeen directeur Marc Vandewalle. Giancarlos was naar eigen zeggen blij verrast.





"Ik ben al een paar jaar leider voor kinderen met een beperking bij de scouts. Omwille van hen besloot ik om jeugdprofessional te worden."





Nog dit: UCLL werkt al enkele jaren met online voorinschrijvingen en een systeem van inschrijven op afspraak.