Voor de boormachine hoef je niet langer naar de buren! Uitlenen kan vanaf nu in de MAAKbar ADPW

01 april 2019

17u36 0 Leuven Onder het motto ‘ik heb geen boormachine nodig, enkel een gat in de muur’ opende MAAKbar maandag in de Tiensestraat de deuren. In plaats van zelf een hamer en zaag aan te kopen, kan je ze voortaan uitlenen in de gereedschappenbib van MAAKbar. “Het bespaart je plaats in je huis en een hap uit je budget”, zegt Magda Peeters van MAAKbar.

Alles ademt hergebruik bij MAAKbar: van de inrichting tot tal van gereedschappen die eerder werden afgedankt door de oorspronkelijke eigenaar. “Wij brengen ze terug in de kringloop. Bij ons leen je niet alleen gereedschappen uit. Het is ook een ontmoetingsplaats rond hergebruik en samen leren herstellen”, vertelt Magda Peeters.

MAAKbar wordt hét experimenteerlabo om te leren herstellen, delen, hergebruiken, doorverwijzen naar professionele herstellers en dus steeds minder weggooien. “Wie zelf iets wil ondernemen op vlak van herstellen, upcyclen of delen krijgt er een plekje. Het is een pop-up voor één jaar. In Brussel doet Tournevie het al drie jaar, en het is een bekend concept over de hele wereld”, zegt Peeters.

Waarom zou je een boormachine aankopen? Je hebt die meestal toch maar even nodig, en nadien ligt dat ding stof te vergaren in een kast Magda Peeters

Volgens Peeters heeft het concept veel potentieel. “Mensen gaan alsmaar kleiner wonen en hebben minder plaats om spullen te stockeren. Het is gek dat iedereen een boormachine heeft, gezien veel mensen dat slechts even gebruiken en het dan nooit meer nodig hebben”, meent Peeters.

Vrijwilligers

De MAAKbar heeft een gereedschapsbibliotheek, een atelierruimte om zelf met advies te herstellen, en een loket dat doorverwijst naar bestaande herstel- en deelinitiatieven. Je kunt er ook herstel- en upcycleworkshops volgen. Daarnaast is er een plantenasiel voorzien. MAAKbar draait op vrijwilligers. En als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt het een vaste stek in Leuven.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) vindt het alvast een prachtig initiatief. “Wat zij doen is niet alleen het hergebruiken en repareren stimuleren, maar daarnaast zorgen zij er ook voor dat mensen bij elkaar komen, samenwerken en dat er op die manier verbondenheid tussen de mensen ontstaat.”

Ook schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) is tevreden. “We moeten inzetten op kwaliteit, specialisatie en vakmanschap in onze handel zodat producten kunnen hersteld worden als ze stuk gaan. Daarvoor hebben we handige harry’s nodig, dicht bij de mensen in plaats van de anonieme e-commerce. Ik wil MAAKbar dan ook feliciteren.”

Om het project te financieren werd een crowdfunding opgestart. “We hebben nog tot 8 april de tijd om de nodige 10.000 euro te behalen.” Een jaarabonnement voor MAAKbar kost 30 euro. Je kan nu al een workshop of een bannerbag uit weggegooide vlaggen van Leuvense events bestellen.

Meer informatie op: www.growfunding.be/maakbar.