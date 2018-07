Volledig nieuwe Colruyt meer dan helft groter 10 juli 2018

02u43 0 Leuven Morgen opent de nieuwe Colruyt-winkel in Kessel-Lo de deuren. De volledig nieuwe supermarkt bevindt zich op dezelfde locatie als de vroegere Colruyt-winkel, die helemaal werd afgebroken. Hij is ook met meer dan de helft uitgebreid. Daardoor vinden de klanten er een nog ruimer assortiment, een gloednieuwe beenhouwerij en Collect&Go-afhaalpunt en 3 extra kassa's.

Dankzij een tuin op het dak zorgt de winkel voor een aangenamer uitzicht in de omgeving. De vorige Colruyt-winkel in Kessel-Lo was te klein geworden om er comfortabel boodschappen te doen. "Daarom hebben we hem afgebroken en een volledig nieuwe gebouwd", zegt gerant David Drossart. "Tijdens die bouwwerken hebben we er met een tijdelijke winkel wat verderop in de straat voor gezorgd dat onze klanten vlak bij huis konden blijven profiteren van de laagste prijzen in hun streek. De nieuwe winkel is bijna 2.300 m² groot, de helft ruimer dan de vorige", zegt de gerant. "En een grotere winkel betekent een ruimer assortiment. Vooral in de diepvriesafdeling en de versmarkt hebben onze klanten nu nog meer keuze. En 3 extra kassa's zorgen voor een nog vlottere bediening." Voor vers kwaliteitsvlees kunnen klanten terecht in een gloednieuwe beenhouwerij met zelfbediening. "De klanten zien de beenhouwers aan het werk in een open atelier. Ze hebben er een beter overzicht op het assortiment vlees, charcuterie en salades", zegt chef-beenhouwer Ben Geets. (ADPW)