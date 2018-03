Volle aula neemt afscheid van Wim Claes MEER DAN 400 MENSEN AANWEZIG OP BEGRAFENIS COMPONIST ANDREAS DE PRYCKER

03 maart 2018

02u42 0 Leuven Meer dan 400 mensen hebben afscheid genomen van producer en componist Wim Claes. Hij stierf op 56-jarige leeftijd. Wim werkte gedurende zijn carrière samen met heel wat bekende Vlamingen. Op zijn begrafenis waren er dan ook heel wat bekende gezichten aanwezig. Johan Verminnen zong zijn nummer 'Een beetje meer alleen' voor Wim.

Wim Claes werd op 29 juni 1961 geboren in Leuven, maar week later uit naar Haacht waar hij Studio Close runde. Een Bekende Vlaming was hij niet, maar achter de schermen was hij wereldberoemd. Zo werkte hij als producer voor tal van artiesten, en schreef hij ook zelf nummers. Op zijn palmares prijkt een samenwerking met Clouseau, Dana Winner, Sam Gooris, en vele anderen. Samen met Emma Philippa en John Terra was hij ook de man achter 'Like The Wind', het nummer waarmee Vanessa Chinitor ons land in 1999 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Eigenlijk kon je binnen de Vlaamse showbizz niet om Wim Claes heen.





Bomvolle aula

En dat bleek ook op zijn begrafenis, die gisterenmiddag plaatsvond in de aula van Begrafenissen Pues in Winksele-Delle. Meer dan 400 mensen tekenden present. Voor velen was het een plots afscheid, niet in het minst voor de familie van Wim. Uit de mond van zijn vrouw, Chris Biermans, kwamen erg lovende woorden. "Wim, schatteke, wij houden van jou. En jij van ons. Wij zijn trots, en ook dankbaar. Hoe je alle dagelijkse dingen voor mij en onze dochters deed. Wij hielden van je gekke grapjes, van je onnozele dansjes, kortom, van jou. Jij wilde altijd de beste kwaliteit bieden. 'Als je iets doet, moet je het goed doen', zei je dan. Zo was jij", vertelde Chris.





'Een beetje meer alleen'

Ook hun dochter Evelien nam even het woord. Zij vertelde hoe Wim altijd en overal voor haar klaar stond, ook al had ze dat niet gevraagd. Voor Wim was dat allemaal vanzelfsprekend. "Bedankt om het zonnetje in huis te zijn. We gaan je missen. Jij bent ons grote voorbeeld, voor altijd", klonk het bij Evelien, terwijl ze een traantje wegpinkte. Daarna was het de beurt aan Sophie, van de Wielertoeristen van Haacht, waar Wim al jaren lid van was. Zij omschreef Wim als vriendelijk, goedlachs, grappig en een gepassioneerd fietser. "Wim, jij fietst voortaan altijd met ons mee", klonk het. Wim was ook bevriend met heel wat BV's. Gene Thomas was één van zijn beste vrienden, maar ook Johan Verminnen was goed bevriend met Wim. Om hun vriendschap extra in de verf te zetten, zong hij zijn nummer 'Een beetje meer alleen' voor Wim, begeleid door Leo Caerts junior op de piano.





Leo Caerts is bekend van de gelijknamige muziekwinkel in Leuven, genoemd naar zijn vader. De jonge Leo was de beste vriend van Wim. Hij nam vrijdag afscheid van zijn beste vriend en deed dat samen met onder meer Jos Van Oosterwyck, John Terra, Liliane Saint-Pierre, Steve Tielens, Sammy Moore en Sergio.





De Belgische muziekwereld is een icoon armer.