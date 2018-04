Volle abdijkerk voor Vansina AFSCHEID VAN EEN GELIEFDE EREBURGEMEESTER BART MERTENS

13 april 2018

02u51 0 Leuven In zijn geliefde abdijkerk in Vlierbeek is gisteren afscheid genomen van ereburgemeester Alfred Vansina (91). Heel wat politieke prominenten waren getuige van een plechtigheid die de eerste burgemeester van fusiestad Leuven zelf had geregisseerd. "Bedankt voor alles, pa", sprak zoon Dirk Vansina.

De abdijkerk in Vlierbeek liep gisteren vol voor het afscheid van ereburgemeester Alfred Vansina (91). De keuze voor die kerk was de logica zelve, want Alfred werd er gedoopt, trouwde er en vierde er zijn diamanten huwelijk. Zijn kist werd gedragen door zijn vier zonen Hector, Francis, Dirk en Johan. De plechtigheid zelf had hij tot in het kleinste detail zelf geregisseerd, opgeslagen in MapA02 van zijn archief... Alfred Vansina ten voeten uit. Gedreven en geëngageerd, tot in de dood. Of zoals zijn broer Leopold opmerkte: "Goed genoeg was nooit genoeg goed voor Fred."





Politieke prominenten

Onder de aanwezigen heel wat prominenten uit de politiek waaronder minister Koen Geens (CD&V), minister van Staat Mark Eyskens en burgemeester Louis Tobback (sp.a). "Onze eerste politieke aanvaring was meer dan 40 jaar geleden. Het was lang niet de laatste", aldus Tobback. "Wat gedaan moest worden, deed je met overtuiging en zelfs met enige koppigheid. Ik wil je oprecht bedanken voor wat je hebt gedaan voor onze stad." Zo staat op het palmares van de allereerste burgemeester van de fusiestad Leuven onder meer het verkeersvrij maken van de Grote Markt, de Ladeuzeparking en het provinciaal domein wat hij zelf beschouwde als zijn paradepaardje.





Maar Alfred Vansina was uiteraard veel meer dan een politiek monument. Fred was ook een fiere familieman die altijd kon rekenen op zijn echtgenote Yvonne Groetaers. Samen hadden ze vier zonen, negen kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. "Je naam staat gegrift in de palm van mijn hand", sprak zoon Hector. Zoon Johan voegde er nog aan toe dat je pas dood bent als je wordt vergeten. Daar was de man die 18 jaar lang burgervader voor de Leuvenaars was zich goed van bewust, zoals blijkt uit een gedicht dat schepen en zoon Dirk Vansina vond in het persoonlijke archief van zijn vader. "Herinner mij, verberg mijn naam niet. Zolang ik besta in tekens, in woorden en in verhalen hoor ik bij dit leven." Inderdaad, in 'zijn Vlierbeek' verdient Alfred Vansina misschien wel een plein of een straat. Pastoor Steven Wielandts omschreef de verdienste van de burgervader 'pur sang' misschien nog het mooist. "Fred was gesneden uit oerdegelijk inlandse eik." Maak daar gerust Vlierbeekse eik van...