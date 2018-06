Volksfeest om vernieuwing historische stadskern af te sluiten 04 juni 2018

02u36 0 Leuven Om een belangrijke periode van stadsvernieuwing af te sluiten, heeft de stad Leuven zaterdag in samenwerking met Cera en het wijkcomité Muntstraat een klein volksfeest gehouden op en rond de Grote Markt.

"Met de komst van Cera en de nieuwbouw op de hoek van de Boekhandelstraat en de Muntstraat ronden we een belangrijke periode van vernieuwing in de historische stadskern af", zegt burgemeester Louis Tobback. Het stadsbestuur verwijst, wat de gebouwen betreft, naar de restauraties in de Universiteitshallen, De Valk, het Helleputtegebouw, Hotel d'Eynatten, Tafelrond en de restauraties in de Tiensestraat. Zelf investeerde de stad in de restauratie van de Sint-Pieterskerk en nu ook in het stadhuis. "We hebben zowel werk gemaakt van de opwaardering van de Oude en de Grote Markt als van het Mgr. Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein. Binnenkort komen het Alfons Smetsplein, het Damiaanplein, de Vismarkt en het Hogeschoolplein aan de beurt. Voeg daar nog het afgewerkte Janseniushof en Barbarahof bij en je krijgt een aaneensluiting van nieuw ingerichte pleinen die de stad zoveel mooier maken", stelt Dirk Robbeets, schepen van Openbare Werken. Iedereen kon zaterdag het nieuwe Cera-gebouw ontdekken, hapjes degusteren in de Muntstraat of een optreden op de Grote Markt meepikken. (KAR)