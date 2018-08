Volgens Open Vld is nieuw Herbert Hooverplein 'gemiste kans' 29 augustus 2018

02u25 0 Leuven Het vernieuwde Herbert Hooverplein in Leuven was op de valreep klaar voor Leuven Kermis maar dat stemt Open Vld niet helemaal vrolijk. "Een gemiste kans want de afwerking van het plein is ondermaats", klinkt het. Schepen Dirk Robbeets laat weten dat de aannemer na Leuven Kermis nog enkele klussen zal afwerken.

Het Herbert Hooverplein ging vorige week vlot over de tongen in Leuven: Zal het vernieuwde plein tijdig klaar zijn om de foorkramers van Leuven Kermis te ontvangen? Dat bleek op de valreep het geval maar Open Vld is niet bijzonder positief over het geleverde werk. "Het stadsbestuur beschreef de strijd tegen de tijd als een huzarenstukje dat zou gewonnen worden maar het resultaat is ondermaats. Aan de kant van café Commerce heeft men simpelweg een kwak asfalt uitgestrooid en de dure fontein van 748.000 euro is afgedekt met een plastic zeil."





"Er werden 40 extra arbeidskrachten ingezet om het Herbert Hooverplein af te werken voor de komst van Leuven Kermis. Dat is gelukt, maar er moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo moeten er nog stenen worden gelegd aan café Commerce. Het gaat om kleinere werkzaamheden die zeker snel in orde zullen komen", aldus schepen Robbeets. (BMK)