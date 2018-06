Voldoende redders in provinciaal domein 22 juni 2018

03u04 0

Gekwalificeerde redders zijn gegeerd op de arbeidsmarkt. Meer zelfs, er is een tekort aan redders en dat brengt openluchtzwembaden wel eens in de problemen. In het provinciaal domein in Kessel-Lo is dat voorlopig niet het geval. De provincie Vlaams-Brabant anticipeerde op het dreigende tekort aan redders en slaagde erin om de werkroosters voor juli volledig in te vullen. Voor augustus is dat nog niet het geval maar alles wijst erop dat er ook in die maand voldoende redders zullen zijn om het openluchtzwembad in het park open te houden. Het feit dat de provincie de opleiding tot redder volledig vergoed aan de kandidaat-redder die nadien aan de slag gaat in het provinciaal domein in Kessel-Lo is daar wellicht niet vreemd aan. Verder laat de provincie Vlaams-Brabant weten dat er ook op sociale media extra werd ingezet op rekrutering met het oog op de drukke zomermaanden. (BMK)