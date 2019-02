Voka Vlaams-Brabant zoekt gelijkgestemden...in India Bart Mertens

12u00 0 Leuven Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is naar eigen zeggen verheugd met de samenwerking met haar Indiase tegenhangers. Voka ondertekende zopas twee akkoorden om toekomstige samenwerkingen tussen Vlaams-Brabantse en Indiase ondernemingen vlotter te laten verlopen.

Momenteel verblijft een Leuvense delegatie onder leiding van stad Leuven, KU Leuven en Voka Vlaams-Brabant in India, meer bepaald in New Delhi en Gwalior. Het doel van dit bezoek is om de banden aan te halen met de Indiase tegenhangers van Leuvense instellingen en waar mogelijk samenwerkingen op te zetten om zo ook in de toekomst kennis en ervaringen uit te wisselen. Vlaams-Brabant staat in de Indiase steden immers bekend als een unieke kennisregio met toonaangevende bedrijven en gerenommeerde onderzoekscentra.

Missie geslaagd

Voor Voka Vlaams-Brabant is de missie alvast geslaagd want de organisatie tekende zopas twee samenwerkingsakkoorden met Indiase tegenhangers in New Delhi en Gwailor. “Het gaat meer concreet om het ICC (Indian Chemical Council) en de PHD Chamber of Commerce and Industry. Voka Vlaams-Brabant hoopt hierdoor deuren te openen voor Vlaams-Brabantse ondernemingen die een brug willen slaan naar India”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.