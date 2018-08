Voka: "Plan werken op E40 beter" 29 augustus 2018

02u26 0

Voor de tweede ochtend op rij stond het verkeer zo goed als vast op de E40 en E314 richting Brussel door de wegenwerken. Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant heeft alle begrip voor de werken maar heeft vraagtekens over de timing ervan", zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant.





"Hoewel de scholen nog niet begonnen zijn, is er in deze periode van de zomer veel meer verkeer op de baan dan op andere momenten. Daarom vraagt Voka om werken met zo'n grote impact op de meest verkeersluwe momenten in te plannen. En als het niet mogelijk is om de werken op een ander moment in te plannen dan moet er beter gekeken worden naar alternatieven. Was het nodig om de helft van de capaciteit weg te nemen op de baan? Er reed zeker niet half zo veel verkeer als normaal waardoor iedereen zich vast reed, zowel op de snelweg als het omliggende wegennet."





(BMK)