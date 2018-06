VOKA-debat op 13 september 30 juni 2018

Recentelijk verscheen in onze krant een kort artikel over een politiek debat in het Leuvense Provinciehuis.





Verkeerdelijk werd er gemeld dat het over een debat van VOKA ging maar in realiteit was Unizo de organisator van dienst. Ook VOKA organiseert naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen nog een politiek debat. Dat vindt plaats op 13 september in kunstencentrum STUK in de Naamsestraat in Leuven.





De lijsttrekkers van de verschillende partijen gaan er met elkaar in debat met een focus op economische thema's.





(BMK)