Voetgangster naar ziekenhuis na aanrijding

02 april 2019

Een 29-jarige voetgangster uit Tongeren werd dinsdagmorgen even voor 9 uur met lichte verwondingen met de ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De dame was op het zebrapad aan het kruispunt van de Vaartkom en de Vaartstraat aan het oversteken bij groen licht en werd aangereden door een wagen die afsloeg. De bestuurder remde toen hij de voetgangster opmerkte maar schepte haar toch nog op. Het slachtoffer ging tegen de grond en klaagde over pijn aan een been en een hand.