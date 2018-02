Voetganger gewond na aanrijding 09 februari 2018

Een 58-jarige voetgangster uit Herent is woensdagmiddag lichtgewond geraakt nadat ze aangereden werd door een wagen in de Brouwersstraat in Leuven. De vrouw stak de weg over aan het kruispunt met de Halvestraat. De 82-jarige automobilist uit Leuven vertrok met de wagen uit de Halvestraat en reed de Brouwerstraat in. Hij had de voetgangster niet gezien en reed deze aan.





Het slachtoffer werd lichtgewond overgebracht naar het Heilig Hart Ziekenhuis. (ADPW)