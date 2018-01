Voetganger aangereden aan tankstation 02u31 0

Een 67-jarige man uit Heverlee is dinsdagochtend omstreeks 8 uur zwaargewond geraakt toen hij aangereden werd door een bestelwagen aan een tankstation op de Tervuursesteenweg in Heverlee. De bestuurder van de bestelwagen, een 34-jarige man uit Bertem, verklaarde dat hij een slag hoorde en vervolgens geroep. Hij is onmiddellijk gestopt is en zag het slachtoffer achter zijn bestelwagen liggen. Hij heeft de man hulp geboden en onmiddellijk de hulpdiensten gebeld. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar UZ Gasthuisberg.





Hij zou een open beenbreuk hebben en last aan de heup. Er was geen alcohol in het spel. (ADPW)