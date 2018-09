Voetganger (86) aangereden 03 september 2018

Een 86-jarige voetganger is afgelopen weekend aangereden op de Waversebaan in Heverlee. Een 48-jarige vrouw uit Bierbeek wou op de Waversebaan parkeren en reed achteruit met haar wagen. De 86-jarige man uit Overijse stak net over met een aanrijding tot gevolg. Hierbij kwam de man ten val. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. De politie stelde een proces-verbaal op. (BMK)