Voetbaltoernooi met OHL-Worldteam 16 juli 2018

02u38 0 Leuven Holebihuis Vlaams-Brabant, jongerengroep &of en OHL-Worldteam organiseerden afgelopen zaterdag een voetbaltoernooi in het Provinciaal Domein in Kessel-Lo om diversiteit in de kijker te zetten.

"Een team bestaande uit vluchtelingen en asielzoekers nam het op tegen ons team", vertelt Dimitri Cools, voorzitter van Holebihuis Vlaams-Brabant. "Dit initiatief wil diversiteit in al zijn vormen in de kijker plaatsen." Ook de Koninklijke Belgische voetbalbond is actief bezig met het integreren van diverse groepen in het voetbal. "We zijn blij dat we dit initiatief kunnen steunen. Lokale initiatieven helpen bij het uitdragen van onze missie", besluit An De Kock van de KBVB. Winnaar van het toernooi werd Leonardo FC, de ploeg van Leonardo LGBT International (leonardo-lgbt.be). Deze jongerenvereniging richt zich op internationale studenten of expats in Leuven en omstreken. Zij klopten het OHL-World team in de finale. (BMK)