Voetbal kort 05 juli 2018

02u33 0

OHL - Linksachter Derrick Tshimanga (29) en OHL kwamen tot een akkoord over een contractverlening met twee seizoenen. De eenmalige Rode Duivel, ex-Lokeren en ex-Racing Genk, kwam vorig jaar in de zomer over van het Nederlandse Willem II. (HML)