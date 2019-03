Voertuigen botsen op Nieuwe Mechelsesteenweg ADPW

28 maart 2019

Op de Nieuwe Mechelsesteenweg op de grens tussen Leuven en Herent kwam het donderdag in de late namiddag tussen een aanrijding tussen een bestelwagen en auto van het merk BMW. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde vlak voor de oprit van de autosnelweg E314 richting Lummen, en dat in het spitsuur. Daardoor ontstond er heel wat file op de beide kanten van de steenweg.Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de verkeerssituatie onder controle te krijgen. Beide voertuigen moesten getakeld worden.