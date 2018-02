Vluchtelingen tonen voetbaltalent 19 februari 2018

02u23 0 Leuven De stad Leuven heeft gisternamiddag samen met OHL en het OCMW een voetbaltornooi in het Boudewijnstadion in Kessel-Lo georganiseerd om de integratie van vluchtelingen te bevorderen.

Het OHL Worldteam bestond uit drie ploegen van vluchtelingen en nam het op tegen verschillende Leuvense ploegen opgericht uit deelwerkingen van stad, OCMW en OHL. Zo speelde er een team van OKAN-jongeren, een ploeg van jongeren uit de wijk Casablanca én het OHL Homeless team. "Met dit traject zetten we als stad in op de sociale integratie van deze nieuwkomers", vertelt schepen Denise Vandevoort.





Verhoogd welzijn

"Via dit sport- en vrijetijdsaanbod krijgen ze extra oefenkansen Nederlandse taal, ze verruimen hun netwerk, ze krijgen het gevoel dat ze erbij horen en we weten allemaal dat sporten voor een verhoogd welzijn zorgt. Dit is immers een belangrijk aandachtspunt bij een doelgroep die vaak een traumatisch vluchtverleden met zich meedraagt."





Voetbaltrainingen

De meerderheid van de recente groep vluchtelingen die in Leuven terechtkwam, zijn mannen tussen 19 en 35 jaar. In samenwerking met OHL, OCMW en de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KULeuven, biedt de stad voor deze groep ook voetbaltrainingen aan.





"Door vluchtelingen en dak- en thuisloze mensen mee te nemen in de positieve dynamiek van voetbal kunnen ze opnieuw bouwen aan hun zelfvertrouwen, opnieuw structuur in hun leven brengen, de kracht van de groep ervaren en het gevoel hebben ergens bij te horen", vult sportschepen Erik Vanderheiden aan. (KAR)