Vlot naar Leuven tijdens eindejaarsperiode Stadsbestuur zet in op openbaar vervoer maar stad is ook bereikbaar met auto Bart Mertens

04 december 2018

15u55 0 Leuven Leuven maakt zich op voor een gezellig drukke eindejaarsperiode. Vanaf morgen 5 december kan je volop genieten van ‘Wintertijd’. “Vier weken lang vinden er gezellige winteractiviteiten plaats in het centrum van de stad. Voor mensen die met de wagen komen, is de website www.zonaarleuven.be een aanrader. Nog beter is de fiets of het openbaar vervoer”, zegt schepen Dirk Vansina.

De donkerste dagen van het jaar zijn in Leuven ook altijd de gezelligste. Van de Leuvense Kerstmarkt tot de feeërieke Wintertuin of je hart ophalen tijdens de koopzondagen…het kan allemaal. “Tussen 5 december en 5 januari kan je naar tal van fijne winteractiviteiten. Het volledige programma vind je op www.wintertijdinleuven.be. Ik kijk alvast uit naar het Groot Begijnhof dat in het licht van duizenden kaarsjes zal baden. baadt. Verder is er de Foodtruck Fiesta en kan je het nieuwe jaar indansen tijdens Leuven Countdown”, legt schepen Dirk Vansina (CD&V) uit.

Openbaar vervoer

Conclusie: het wordt druk in Leuven de komende weken. “Afhankelijk van waar je woont of waarvoor je naar Leuven komt, zijn trein en/of bus een prima alternatief voor de wagen om Leuven te bereiken. Het treinstation ligt op slechts 15 minuten wandelen van de stadskern en het winkelcentrum. De bussen van De Lijn bedienen de hele stad en verbinden Leuven met de buurgemeenten. Op zaterdag en tijdens de koopzondagen kan je voor slechts 2 euro met de bus naar Leuven en terug. Je koopt een ticket bij de chauffeur, op de bus. Dit Winkelbiljet is geldig voor alle lijnen die rechtstreeks naar Leuven rijden. Ook de fiets is uiteraard een slimme keuze”, klinkt het.

Speciale website

Het stadsbestuur promoot milieuvriendelijke alternatieven voor de wagen maar toch is en blijft Leuven bereikbaar met de auto, ook tijdens de eindejaarsperiode. “Je kan best gebruik maken van de website www.zonaarleuven.be die speciaal werd ontwikkeld. Je kan er de prijzen van alle parkings vergelijken en kiest de optie die het best bij je past. Leuven beschikt bijvoorbeeld over 5 randparkings met gratis bus naar het centrum. Met de parkeerformule ‘P+Bus’ rijden de chauffeur en 3 inzittenden op vertoon van het parkingticket gratis met de bus naar het centrum en terug. In en vooral rond de autoluwe zone in de binnenstad zijn er ook shop-and-goplaatsen. Tussen 9 en 18 uur parkeer je hier maximum 45 minuten gratis. Ideaal voor korte boodschappen of om iets op te halen. Je hebt geen parkeerschijf of parkeerticket nodig. Sensoren registreren je uur van aankomst”, besluit schepen Vansina.