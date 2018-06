Vliegroute 07LR vliegt prullenmand in GEMEENTEN EN ACTIEGROEP 'LEUVEN RECHTDOOR' HALEN SLAG THUIS SVEN PONSAERTS

02 juni 2018

02u38 0 Leuven De fel omstreden vliegroute 'Leuven Rechtdoor' moet worden gestaakt. Dat heeft de Brusselse rechtbank beslist. De gemeenten Haacht, Rotselaar, Holsbeek en de vzw Leuven Rechtdoor reageren tevreden. De overheid heeft nog wel 90 weken de tijd om een andere vliegroute in te voeren.

De Nederlandstalige rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel heeft zich uitgesproken over het 'Vliegplan Wathelet'. De rechter oordeelde dat het omstreden vliegplan binnen de 90 weken moet worden gestaakt. Daarmee verdwijnt in principe ook de Vliegroute 07 Leuven Rechtdoor (07LR), die sinds de invoering op 6 maart 2014 voor heel wat ongenoegen in onder meer Tildonk, Wespelaar, Rotselaar en een deel van Holsbeek zorgt. Vooral bij mooi weer krijgen die gemeenten heel wat toestellen over zich.





"De invoering van de vliegroute Leuven Rechtdoor had tot gevolg dat de hinder verlegd werd naar de regio in het noorden en oosten van Leuven", zegt Tildonkenaar Mark Lambrecht van de vzw Leuven Rechtdoor. "Hierdoor hebben onder meer de inwoners in Haacht, Wijgmaal, Wilsele, Rotselaar, Holsbeek en Aarschot geen enkele 'rustdag' meer. Ook in Kessel-Lo en Lubbeek is er steeds meer lawaaihinder."





Eerlijke verdeling

De rechter oordeelt nu terecht dat er eerlijk moet verdeeld worden. "Het kan niet dat een groep bewoners volledig vrijgesteld wordt van alle opstijgend vliegtuiglawaai, terwijl een andere groep alle hinder ondervindt", meent Lambrecht. "Volgens de rechter had het plan Wathelet niet ingevoerd mogen worden zonder rekening te houden met de gevolgen voor het milieu en een publieksbevraging. Hij herevalueert hiermee zijn eigen vonnis van 6 april 2016, waarbij Leuven Rechtdoor niet werd verboden."





Dat de wijziging nog wel 90 weken - tot midden februari 2020 - kan duren, is omdat het technisch niet mogelijk is om vliegroutes van vandaag op morgen te verleggen.





Staten-Generaal

De rechter laat het aan de Belgische staat over hoe de vluchtroutes nu wél georganiseerd moeten worden. Een Staten-Generaal waarbij alle betrokkenen in het vliegtuiglawaai zijn betrokken, dient wel inspraak te krijgen. De gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot, en de bewonersgroep Leuven Rechtdoor vzw roepen de federale regering en bevoegd minister van Mobiliteit François Bellot op te berusten in dit vonnis, en niet in beroep te gaan. "Er worden best energie en openbare middelen gestopt in het opzetten van een overleg dat moet leiden tot een echte en billijke spreiding van de lawaaihinder. Wij zijn zeer bereid hier aan mee te werken."