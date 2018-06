Vld wil elektrisch rijden stimuleren RIK DAEMS (OPEN VLD) HEKELT KLIMAATINSPANNINGEN VAN STAD ANDREAS DE PRYCKER

14 juni 2018

02u28 0 Leuven Rik Daems (Open vld) klaagt dat de stad Leuven slechts 1 elektrisch voertuig en 1 hybride in het wagenpark heeft staan. "Bitter weinig voor een stad die als enige prioritaire doelstelling klimaatneutraal zijn heeft", klinkt het. De Leuvense liberalen stellen nu zelf een ecologisch vijfpuntenplan voor.

Rik Daems en Alexandra Roumans (Jong Open Vld) stelden gisteren hun 'blue electrical smartcar' voor aan het stadskantoor van Leuven. Dat gebeurde onmiddellijk met een bedenking die Daems zich op dat moment zelf maakte. "Je mag maar drie uur lang op een oplaadplaats parkeren, terwijl het opladen zes uur duurt. Daarbij moet je nog een abonnement kopen om je wagen te kúnnen opladen. Dat kost 60 euro per jaar, én je moet nog eens betalen per beurt. In andere steden moet je enkel per beurt betalen" vertelt Daems, die niet opgezet is met de inspanningen die Leuven doet om klimaatneutraal te zijn. "Sinds het begin van de legislatuur heeft Open Vld een veelvoud aan voorstellen gedaan op de gemeenteraad om de stad 'smart, green & elektrisch (sic)' te maken. In de jaarlijks weerkerende alternatieve begroting van Open Vld werden hiervoor consequent jaarlijks 4,75 miljoen euro voorzien. Leuven heeft van haar kant enorm veel communicatie gedaan rond Leuven Klimaatneutraal. Ze hebben zelfs een award gekregen. Goed zo. Maar... Where's The Beef? Waar zijn de windmolens, het veelvoud aan zonnepanelen, de vele slimme verkeerslichten of verlichtingspalen, de elektrische stadsvoertuigen?", vraagt Daems zich af. "Op 261 autonome voertuigen heeft de stad dus welgeteld 1 elektrisch voertuig, en 1 hybride. Bitter weinig voor een stad die als enige prioritaire doelstelling klimaatneutraal zijn heeft", meent Daems.





Vijfpuntenplan

Onder het motto 'lead by example' stelde Daems, samen met Roumans, woensdagvoormiddag hun elektrische smart voor. Daar zullen ze campagne mee voeren. Vandaar dat er een vijfpuntenplan werd opgesteld. "Oplaadpunten zijn onmisbaar voor elektrische auto's. Leuven heeft momenteel 22 laadpalen, waarvan er maar 6 openbaar zijn. Te weinig. Wij zouden het parkeertarief voor elektrische auto's willen verlagen en zorgen dat er altijd plekken beschikbaar zijn", zegt Daems. Daarnaast wil Open Vld 2026 als kanteljaar om enkel elektrisch goederentransport toe te laten tot het centrum. "Ook de stad moet voor elektrisch kiezen en bij vervanging binnen het wagenpark enkel nog voor elektrisch kiezen. Tot slot moet elektrisch openbaar vervoer gestimuleerd worden. Zo is één op de vijf Leuvense taxi's al elektrisch, maar moet het aantal omhoog. Open Vld Leuven wil daarom ook vanaf 2026 enkel taxivergunningen verlenen aan elektrische auto's", besluit Daems.