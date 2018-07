Vlaamse begijnhoven 20 jaar erkend als UNESCO werelderfgoed 31 juli 2018

In 1998 heeft UNESCO dertien Vlaamse begijnhoven erkend als werelderfgoed. Vandaag is een programma uitgewerkt om de verjaardag van deze erkenning te vieren. Het startschot wordt gegeven op 1 augustus 2018 met een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven. De begijnenbeweging gaat terug tot de 12de eeuw. Vandaag nemen begijnhoven steeds meer een hernieuwde rol op in onze samenleving. Als 'stad in de stad' bieden ze een plaats van zingeving en rust. In de begijnhoven ontstaan nieuwe samenlevingsvormen die een nieuwe socio-culturele dynamiek met zich meebrengen. Op 2 december 1998 heeft UNESCO - de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. - de begijnhoven van Brugge, Dendermonde, Diest, Gent, Herentals, Hoogstraten, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Sint-Truiden, Tongeren en Turnhout ingeschreven op haar lijst van UNESCO-werelderfgoed. Twintig jaar later slaan verschillende partners in Vlaanderen en Brussel de handen in elkaar om het verleden, het heden en de toekomst van dit unieke erfgoed te belichten. De tentoonstelling 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds' vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven op het Ladeuzeplein van 1 tot 31 augustus. Inkom is gratis. De tentoonstelling is alle dagen te bezoeken, telkens van 10 tot 17 uur. (ADPW)