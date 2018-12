Vlaams-Brabantse burgemeesters leggen eed af Bart Mertens

21 december 2018

17u15 0 Leuven In Vlaams-Brabant werden 40 burgemeesters, voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) benoemd. Zij legden vandaag de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Onder hen onder meer Karin Derua van Boortmeerbeek, Steven Swiggers van Haacht en en Bert De Wit van Tremelo. De benoemingsprocedure loopt nog steeds waardoor het aantal burgemeesters dat de eed aflegt nog zal toenemen.

Boortmeerbeek

In Boortmeerbeek heeft Open Vld een coalitie gesloten met sp.a. Karin Derua (Open Vld) is benoemd tot burgemeester. Karin Derua werd geboren op 27 juli 1967. Zij heeft een administratieve job in een garage. Zij is sinds januari 2007 gemeenteraadslid en sedert 1 januari 2013 schepen van onderwijs, cultuur, senioren, lokale economie, feestelijkheden, markten en kermissen.

Haacht

In Haacht heeft Open Vld een coalitie gesloten met CD&V en sp.a. Steven Swiggers (Open Vld) is benoemd tot burgemeester. Steven Swiggers werd geboren op 28 mei 1971 en is adviseur internationale fiscaliteit. Hij was gemeenteraadslid van 2001 tot 2006. Van 2007 tot 2015 was hij schepen van financiën, milieu, jeugd, sport en personeel. Hij is sinds 2016 burgemeester.

Tremelo

In Tremelo heeft CD&V een coalitie gesloten met Groen en N-VA. Bert De Wit (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Bert De Wit werd geboren op 23 september 1981 in Bonheiden en is leraar. Hij is sinds 2007 gemeenteraadslid en schepen van Jeugd, Toerisme, Buitenschoolse Kinderopvang, Onderwijs & Schoolsport en ICT.