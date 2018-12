Vlaams-Brabant heeft nieuw provinciebestuur Jongste lid is 19 jaar, oudste is 80 jaar Bart Mertens

03 december 2018

19u49 0 Leuven Het nieuwe provinciebestuur van Vlaams-Brabant is een feit. De provincieraadsleden en gedeputeerden legden zopas de eed af. Opvallend gegeven: het aantal gedeputeerden is verminderd van 6 naar 4.

Maandag vond de installatie van de provincieraad en deputatie van Vlaams-Brabant plaats in het provinciegebouw in Leuven. De provincieraadsleden en gedeputeerden legden hun eed af en zullen alles in goede banen leiden tot 2024. Zoals reeds bekend zal de provincie Vlaams-Brabant geleid worden door een coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD. Voor N-VA is dit de eerste deelname aan het bestuur van de provincie Vlaams-Brabant. Groen en sp.a werden verwezen naar de oppositie. “Geen wrang gevoel. Eerder de rug rechten en onze opdracht als politicus tot een goed einde brengen”, zegt voormalig gedeputeerde Tie Roefs (Groen) daarover.

Afgeslankte raad

De nieuwe provincieraad wordt ook geconfronteerd met een aantal nieuwigheden. Zo wordt door de interne staatshervorming het aantal provincieraadsleden gehalveerd van 72 naar 36 en het aantal gedeputeerden verminderd van 6 naar 4. Tom Dehaene (CD&V, Zemst), Monique Swinnen (CD&V, Aarschot) en Ann Schevenels (Open VLD, Keerbergen) blijven gedeputeerde. Bart Nevens (N-VA, Kortenberg) is de nieuwkomer. Vanaf 1 januari 2021 vervangt Gunther Coppens (N-VA, Sint-Pieters-Leeuw) Monique Swinnen als gedeputeerde. N-VA is de grootste fractie met 10 zetels, gevolgd door CD&V met 7 zetels. Groen telt 6 zetels, Open Vld 5. Sp.a moet het stellen met 3 zetels maar heeft wel de ervaren Louis Tobback in de rangen. Verder is er nog Vlaams Belang met 3 zetels en UF met 2 zetels. Linda De Dobbeleer-Van den Eede (N-VA) uit Roosdaal wordt de nieuwe raadsvoorzitter. Elke Zelderloo (CD&V) wordt de eerste ondervoorzitter en Eddy Poffé (Open VLD) wordt de tweede ondervoorzitter.

Nog dit: de nieuwe provincieraad telt 17 vrouwen en 19 mannen. 16 raadsleden komen uit het arrondissement Leuven en 20 uit Halle-Vilvoorde. Het jongste raadslid is Luka Augustijns (19 jaar) en de ouderdomsdeken is Louis Tobback (80 jaar).