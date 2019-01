Vlaams-Brabant: 3 % rijdt onder invloed van drugs Opmerkelijke conclusies van Vias Institute Bart Mertens

07 januari 2019

14u45 0 Leuven De 7e Nationale VerkeersONVeiligheidsenquête van Vias Institute leidt ook in Vlaams-Brabant tot enkele opmerkelijke conclusies. Zo scoort de provincie goed inzake openbaar vervoer. Minder goed nieuws is dat 3 % van de bestuurders toegeeft dat ze minstens één keer per maand onder invloed van drugs achter het stuur zitten.

De Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute is een bevraging die al voor de zevende keer naar het onveiligheidsgevoel van de Belg in het verkeer peilt. Dit jaar werd voor het eerst ook de mening gevraagd over enkele mogelijke beleidsmaatregelen rond mobiliteit. Liefst 6.055 respondenten namen deel aan de steekproef en dat aantal is voldoende om ook op provinciaal vlak tot enkele conclusies te komen. Het Laatste Nieuws zet die op een rij voor Vlaams-Brabant.

- Bijna 8 op de 10 inwoners van Vlaams-Brabant (82%) hebben zich in het afgelopen jaar verplaatst als bestuurder van een wagen. De auto blijft daarmee veruit het populairste vervoersmiddel.

-Bijna 6 op de 10 inwoners van Vlaams-Brabant gebruikte vorig jaar het openbaar vervoer. Dat is het hoogste percentage van alle Vlaamse provincies.

-Slechts de helft van de inwoners van de provincie nam vorig jaar de fiets. Dat is beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde.

-8 op de 10 inwoners van Vlaams-Brabant wil meer investeringen in een betere fietsinfrastructuur. 73% wil ook dat er geïnvesteerd wordt in de aanleg van fietssnelwegen.

-3% van de Vlaams-Brabantse bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van illegale drugs. Dat is een beter resultaat in vergelijking met de nationale resulaten (5%, nvdr) maar wordt toch beschouwd als een alarmerende evolutie. “Rijden onder invloed van drugs vormt daarmee een bijna even grote bedreiging als rijden onder invloed van alcohol”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias Institute.

-Vooral jongeren zijn gevoelig voor rijden onder invloed van drugs. Liefst 12% van de Belgische jongeren tussen 18 en 34 jaar geeft toe maandelijks wel eens onder invloed van illegale drugs te rijden. In Vlaanderen is dat ‘slechts’ 7%.

-1 op de 10 Belgen belt maandelijks nog met de gsm in de hand achter het stuur. In Vlaams-Brabant geeft 8% dit gedrag toe. 7% van de inwoners van Vlaams-Brabant geeft toe dat ze sociale media achter het stuur gebruiken. 2% neemt al rijdend foto’s achter het stuur.

-De slimme kilometerheffing: 41% van de Vlaams-Brabanders is voorstander en 36% is tegen.