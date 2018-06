Vlaams Belang wil Shop&Go verlengen naar volledig uur 20 juni 2018

02u31 0 Leuven Lijsttrekker Hagen Goyvaerts van Vlaams Belang pleit ervoor om de gratis parkeertijd op Shop&Go-plaatsen op te trekken naar een uur. Momenteel kan je 45 minuten gratis parkeren. N-VA stelt dan weer voor om het eerste uur ondergronds parkeren gratis te maken in Leuven.

De Leuvense politieke partijen zijn het erover eens dat de lokale handel extra steun moet krijgen maar over de manier waarop is zoals verwacht minder eensgezindheid. CD&V wil een hoger budget van de stad ter beschikking stellen aan handelaarsorganisatie Liefst Leuven. Groen wil dan weer startpremies geven aan winkels die zich vestigen in een deelgemeente.





Bij Vlaams Belang pleit Hagen Goyvaerts onder meer voor een aanpassing van het parkeerbeleid. "Parkeren moet betaalbaar blijven", klinkt het. "Daarom willen de bovengronds parkeren tot 19 uur invoeren terwijl het momenteel nog 21 uur is in Leuven. Het Shop&Go-parkeren moet dan weer uitgebreid worden van 45 minuten gratis parkeren tot een uur." Recentelijk verlengde de stad Leuven de gratis parkeertijd op Shop&Go-plaatsen al van 30 minuten naar 45 minuten. Oppositiepartij N-VA steekt die pluim op haar hoed en wil nog een stapje verder gaan.





"De twee obstakels zijn de moeilijke bereikbaarheid en de hoge parkeertarieven. Daarom een aanpassing van het circulatieplan waar nodig en stellen we voor dat het eerste uur ondergronds parkeren gratis wordt gemaakt. Dat is betaalbaar maar je moet het wel echt willen", besluit lijsttrekker Lorin Parys. (BMK)