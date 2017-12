Vlaams Belang peilt naar mening Leuvenaars 02u42 0 Leuven In aanloop naar de verkiezingen lanceert het Leuvense Vlaams Belang een internet-enquête via haar website www.leefbaarleuven.be en via het Facebookprofiel Vlaams Belang Leuven onder de titel 'Uw mening telt'.

Met deze enquête wil Vlaams Belang Leuven van de inwoners weten in welke mate de vele verkiezingsbeloften van 2012 van CD&V en sp.a werden gerealiseerd en of de Leuvenaars tevreden zijn over het gevoerde beleid. Is de Leuvense handelaar en middenstander tevreden over de initiatieven en de ondersteuning van het schepencollege of had men meer of beter verwacht? Is het stadsbestuur tegemoet gekomen aan de noden van de ondernemingen die zich in Leuven komen vestigen? Hoe ervaart de inwoner de veiligheid, de leefbaarheid, de netheid en de bereikbaarheid van zijn buurt? Hoe zit het met de mobiliteit?





De enquête omvat 36 vragen over algemene onderwerpen zoals politie en veiligheid, sociaal beleid, sport, cultuur en verenigingsleven, mobiliteit en milieu, het Vlaams karakter, identiteit en integratie en goed bestuur. De resultaten van de enquête zal het Vlaams Belang gebruiken als basis voor het Leuvense verkiezingsprogramma. "Een verkiezingsprogramma met inspraak van het volk", klinkt het. (ADPW)