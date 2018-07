Vlaams Belang beloont inwoners die Vlaamse Leeuw uithangen 12 juli 2018

02u47 2 Leuven Wie gisteren de Vlaamse Leeuw uithing, werd dit jaar door de lokale partijafdeling van het Vlaams Belang verrast met een originele attentie. Speciaal voor de Vlaamse feestdag ontwierp de partij zelfklevers met de boodschap 'Trots Vlaming én Leuvenaar'.

"11 juli is niet alleen een feestdag, het is ook een politieke strijddag waarop we onze Vlaamse identiteit in de verf zetten. Dat is meer dan ooit nodig, nu de voltallige politieke klasse - tegen alle dure eden in - de Vlaamse eisen verticaal in de diepvries plaatste", zegt lijsttrekker Hagen Goyvaerts. In het Vlaams parlement diende het Vlaams Belang ook een voorstel in om 11 juli te laten erkennen als een wettelijk betaalde feestdag. Volgens Goyvaerts zou de Vlaamse feestdag al lang een wettelijk betaalde feestdag moeten zijn.





Betaalde feestdag

"In 1996 stemde het Vlaams Parlement al een resolutie voor een volwaardige erkenning van 11 juli als wettelijke, betaalde feestdag. 22 jaar later is deze resolutie nog steeds dode letter. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Elk zichzelf respecterend volk heeft immers recht op zijn feestdag. Net als de Schotten, Basken en Catalanen hebben ook de Vlamingen dat", aldus Hagen Goyvaerts. (ADPW)