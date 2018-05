Vlaams Belang: "10 jaar wachten op sociale woning? Onaanvaardbaar!" 24 mei 2018

02u30 0 Leuven Vlaams Belang trekt aan de alarmbel. Lijsttrekker Hagen Goyvaert vroeg bij minister Homans (N-VA) cijfers op over de wachtlijsten voor sociale woningen en komt tot de conclusie dat de wachttijden onaanvaardbare proporties aannemen.

"Kandidaat-huurders moeten gemiddeld 4 jaar wachten voor zij een geschikt appartement toegewezen krijgen en tot 10 jaar voor een woning. Anno 2018 is dat onaanvaardbaar. Veel behoeftige Leuvenaars moeten zich noodgedwongen wenden tot de private huurmarkt die helaas onbetaalbaar is geworden", zegt Hagen Goyvaerts.





Volgens Vlaams Belang is er ook sprake van problematische concentratievorming. "Bijna de helft van de sociale woningen worden toegewezen aan vreemdelingen terwijl Leuvenaars uit de boot vallen. In 2016 werd 41,7% van de toewijzingen bij Dijledal aan vreemdelingen gedaan: 7,2 % aan EU-vreemdelingen en 34,5 % aan niet-EU-vreemdelingen. Dat is een veel groter aantal dan het aandeel van de vreemdelingen in de totale Leuvense bevolking dat eind december 2016 18% bedroeg.





Vlaams Belang wil naar Deens model een prioritaire toewijzing van sociale woningen aan de eigen staatsburgers. Het aandeel van vreemdelingen moet worden beperkt tot het aandeel in de bevolking van de stad Leuven. Het niet toelaten tot de sociale huisvesting van personen die pas geïmmigreerd zijn of geen inkomen hebben uit arbeid zal als positief gevolg hebben dat het aantal gelukzoekers fors zal afnemen." (BMK)





