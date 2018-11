VIVA-SVV en Curieus zeggen ‘nee’ Bart Mertens

23 november 2018

17u10 0 Leuven VIVA-SVV en Curieus hebben actie gevoerd op de hoek van de Muntstraat en de Naamsestraat in Leuven. Beide organisaties willen Leuven aan een schone lei helpen door ‘nee’ te zeggen tegen seksuele intimidatie.

Passanten kregen op vrijdagnamiddag allerlei boodschappen te lezen op de hoek van de Muntstraat en de Naamsestraat in Leuven. Het waren allemaal woorden en zinnen van voorbijgangers die zich aansloten bij de actie van VIVA-SVV en Curieus. Die organisaties willen de strijd verder aanbinden met seksuele intimidatie.

60 % al nagefloten

“We verzamelden boodschappen van voorbijgangers en schreven die op de stoep met krijt. Het gaat om dingen die ooit gezegd of gedaan werden op straat die echt niet door de beugel konden. Met onze actie willen we Leuven een schone lei bezorgen. Dat deden we ook letterlijk want na afloop van onze actie hebben we de boodschappen van de straat gehaald. We vragen aan alle mensen om samen met ons ‘nee’ te zeggen tegen seksuele intimidatie. Dit is ons signaal om duidelijk signaal te stellen dat seksuele intimidatie in welke vorm dan ook niet kan in onze maatschappij. Uit onderzoek blijkt immers dat 60% van de Belgische vrouwen al eens nagefloten, aangestaard, uitgescholden of ongewenst aangeraakt werd. In zo’n situatie maakt het een wereld van verschil hoe omstaanders reageren”, besluit Lize Breban.

De actie hangt uiteraard samen met de ‘Internationale dag tegen geweld op vrouwen’ van 25 november. “Daarom delen we ook witte lintjes uit zodat mensen kunnen tonen dat zij geweld in welke vorm dan ook niet tolereren. We organiseren in kader van dit thema ook een gespreksavond en een initiatie zelfverdediging onder de noemer ‘#En(n)U?’. Helemaal gratis en in Leuven.”

