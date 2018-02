Violet speelt in De Passant 08 februari 2018

Het Leuvense jeugdstrijkorkest Violet zakt op zaterdag 24 februari af naar De Passant in Zoutleeuw, en dat op uitnodiging van de welzijnsraad. Traditioneel gaat de opbrengst van concerten van Violet integraal naarde werken van zusterorkest Bochabela String Orchestra (BSO) in Zuid-Afrika. Dat orkest geeft kinderen uit de sloppenwijken de kans om zich muzikaal te ontwikkelen. Reporter Rudi Vranckx verleende alvast zijn steun. In Zoutleeuw brengt Violet een gemengd programma dat een breed publiek zal aanspreken.





(VDT)