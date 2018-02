Villa De Wilg mag dan toch afgebroken worden 06 februari 2018

02u50 0 Leuven Villa De Wilg aan de Platte Lostraat in Kessel-Lo mag dan toch worden afgebroken. De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant geeft in tegenstelling tot de stad wél groen licht voor de geplande afbraak.

Schepen Carl Devlies (CD&V) bevestigt dat de eigenaar door de beslissing van de provincie de niet-beschermde villa mag afbreken. "De stad gaf geen vergunning, maar de provincie heeft dat oordeel in beroep niet gevolgd", klinkt het. "Dat is jammer, maar als stad kunnen we nu niet veel meer doen om de geplande afbraak alsnog tegen te gaan. We hebben na rijp beraad besloten om geen verdere procedure te starten wegens zo goed als onhaalbaar. Uiteraard kan minister Bourgeois de villa alsnog beschermen op eigen initiatief."





De buurtbewoners zijn teleurgesteld, maar staan zo goed als machteloos. De eigenaar wil de villa afbreken om er vier nieuwe woningen te bouwen.





(BMK)