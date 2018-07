Viktor Sempels: "De Nurofen heeft zijn werk gedaan" 05 juli 2018

Tennis

Als er één Vlaams-Brabander zich de afgelopen week in de kijker speelde, dan wel Viktor Sempels. De B0-speler van KTC Diest zegevierde zowel in de reeks 1 plus van de Ethias Tour als in het Brabantse criterium.





Op Stade Leuven was hij sowieso de gedoodverfde favoriet bij de jongens 15, aangezien de tegenstand beperkt was. "Misschien had het daarmee te maken dat ik een mindere eerste set speelde in de finale tegen Iyan Cresens", reageert de youngster. "6-4 was toch vrij nipt, gelukkig kon ik me nadien herpakken en de match vrij makkelijk uitmaken. Ik had ook wel wat last aan de arm, daarom dat ik met ijs en reflex spray aan de slag ging. Maar het is vooral de Nurofen die zijn werk deed (lachje). Kort nadien in die finale op Het Zeen Sterrebeek voelde ik er niets meer van en nam ik in twee korte sets de maat van B-2/6 Stijn De Baere. Dat toernooi ligt me precies wel, als je weet dat ik er vorig jaar de derde mannenreeks op mijn naam schreef. Volgend jaar dus mannen 1? Laat ik om te beginnen eerst maar eens wat klassementjes proberen te stijgen, ik zou immers graag B-15 worden."





Ook Zita Berckmans won overigens haar reeks op Stade Leuven bij de 11-jarigen. Ze klopte Anastasia Huysegoms in drie sets. (SDH)