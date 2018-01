Vijftiger door gauwdief in oog gestoken 02u29 0 Leuven Op de Leuvense Oude Markt is in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaargewond geraakt toen hij een gauwdief op heterdaad betrapte. Die sloeg een glas stuk en stak ermee in het oog van een 55-jarige Leuvenaar. Hij werd aangehouden en wordt beschuldigd van poging tot diefstal met geweld en moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen.

De vijftiger is al enkele decennia een geliefd en gekend figuur op de Oude Markt en zeker in de Revue. Hij stond er ook regelmatig aan de toog. «Om iets na middernacht was hij niet aan het werk en zat hij met een meisje te praten. Naast haar was een barkruk vrij waarop haar handtas lag. De gauwdief zat slechts een barkruk verder en had zijn jas op de kruk gelegd. Toen de vrouw naar het toilet ging, zat hij aan de handtas,» aldus een ooggetuige. De hulpvaardige man zag dit en sprak hem aan.





Gapende wonde

De gauwdief reageerde door een glas te breken en ermee naar het oog van de vijftiger te meppen, met een gapende wonde als gevolg. De gauwdief verwondde hierbij zichzelf aan de duim verloor veel bloed. De dader, 51-jarige man van Palestijnse origine, probeerde te vluchten maar werd tegengehouden en viel flauw door het bloedverlies. Beiden werden ernstig gewond naar het UZ Gasthuisberg overgebracht.





Raadkamer

Omstaanders hadden geen idee wat de woesteling bezielde, daar de hulpvaardige vijftiger totaal geen aanleiding had gegeven voor zo'n zware reactie. De politie arresteerde de dader. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld en die besloot de Palestijn verder aan te houden voor poging tot diefstal met geweld. Verder werd ook een wetsarts gevorderd om de verwondingen van het slachtoffer te onderzoeken. De raadkamer beslist vrijdag of zijn aanhouding met een maand zal verlengd worden.





Het slachtoffer werd zondagmiddag geopereerd aan het oog. Nadien bleek dat hij blijvend blind blijft aan zijn getroffen oog. Hij was nog te aangeslagen om te reageren. (SVDL)