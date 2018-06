Vijftiende Openlucht Kappersdorp brengt 7.000 euro in het laatje 25 juni 2018

02u27 0 Leuven Op de vijftiende editie van het grootste Openlucht Kappersdorp ten voordele van Kom op tegen Kanker vroeg meter Annemie Struyf aan VRT-verslaggeefster Pascale Mertens of ze ook geen meter wilde zijn. Deze laatste kon niet anders dan aanvaarden. Het Kappersdorp bracht 7.000 euro op.

"Ik ben al vijf jaar fiere meter van het grootste openluchtkapsalon. Door een gelukkig toeval ben ik hier ingerold door mijn eigen kapper Essam Baslyous. Ik vroeg me af of Pascale in de toekomst die rol niet wou delen met mij", vertelt Struyf. Mertens stemde toe. "Wij zijn beiden afkomstig uit Leuven en wonen er ook nog steeds. Ik kon niet anders dan ja zeggen aan dit mooie project waar je iets positiefs mee doet en er nog eens mooier op wordt ook", vertelde Mertens gedreven. "Hier zit veel voorbereidend werk in, als sinds november ben ik in de weer. Nadien werd het maandelijks drukker. We waren met 52 kappers in de weer op een toplocatie, de organisatie is zeer tevreden", wist coördinatrice van het Kappersdorp, Yvette Demoitié.





(SVDL)