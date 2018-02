Vijftien procent meer drugsfeiten 10 februari 2018

02u46 0 Leuven De Leuvense politie heeft in 2017 meer drugsfeiten geconstateerd. Het gaat om een stijging van 14,6 procent oftewel 1.357 feiten, dat zijn er 173 meer dan in 2016. Het gaat niet per se om meer delicten, maar wel om meer vaststellingen van de politie, die drugs als een van de topprioriteiten ziet.

"Zo werden er in 2017 onder meer 18 grote alcohol- en drugcontroles georganiseerd. Daarnaast werden wekelijks 'nightvision'-ploegen ingezet in het uitgaanscentrum. Zij zijn gekleed in burger en mengen zich tussen de feestvierders en zijn daarbij extra alert voor diverse overlastfenomenen", weet commissaris Marc Vranckx. "Ook werden er elf acties 'Veiligheid in het Centrum' georganiseerd waarbij de Leuvense politie heel zichtbaar aanwezig is in het uitgaanscentrum met wegcontroles en voetpatrouilles."





1.088 gevat

De verkoop van drugs handelde voornamelijk om cannabis, cocaïne en amfetamines. Maar ook de drugs ketamine zou in opmars zijn. In totaal werden er 1.088 verdachten gevat, 920 werden betrapt op drugsbezit. Er werden 137 drugsdealers gearresteerd.





(KAR)