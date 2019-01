Vijfde overval op maand tijd in Leuvense binnenstad ADPW

07 januari 2019

In de vroege ochtend van zaterdag 5 januari werd een 20-jarige jongeman overvallen door een groepje jongeren in de Prosper Poulletlaan in Leuven. De man was zijn belagers eerder tegengekomen op de Oude Markt. Toen ze samen in de Prosper Poulletlaan liepen, werd hij opeens geslagen en tegen de grond geduwd. De aanvallers maakten zijn gsm en portefeuille afhandig. Het slachtoffer zou ook een mes hebben gezien.

“Twee van de vier vermoedelijke aanvallers werden gearresteerd. Het ging om een minderjarige uit Leuven die na verhoor geen aandeel in de feiten bleek te hebben en werd vrijgelaten. De andere verdachte, een minderjarige uit Sint-Pieters-Leeuw, werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter in Brussel. Hij bekende de slagen”, zo meldt Leuvens parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

Daarmee is het minstens de vijfde overval in het Leuvense stadscentrum op zowat een maand tijd.

Werkonbekwaam

Een 26-jarige man uit Leuven raakte in de kerstperiode gewond na een nachtje stappen. Hij werd aangevallen en is daardoor een week werkombekwaam. De daders maakten geen buit. In de Mechelsestraat werd de man aangesproken door enkele jongeren. Eén van hen vroeg of hij geld had. Toen hij negatief antwoordde en verder wilde, werd hij tegen de grond geduwd en kreeg hij wat klappen en stampen. Het slachtoffer hield aan deze agressie verschillende blauwe plekken, builen en een bebloed aangezicht over. Hij werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg waar enkele hechtingen werden aangebracht. Kort na de feiten werden door de patrouilles vier jonge mannen uit het Leuvense opgepakt, die mogelijk bij de feiten betrokken zijn. Een vijfde verdachte kon al lopend ontsnappen. Verder onderzoek, op basis van camerabeelden in de buurt van de feiten, moet uitwijzen of deze minderjarige jongeren effectief bij de feiten betrokken waren.

Het voorbije weekend werden ook al twee twintigers, die na een avondje stappen alleen naar huis terugkeerden, door een groepje jongeren bedreigd en belandde één van hen met lichte verwondingen in het ziekenhuis. Eén van die aanvallen vond ook plaats in de Mechelsestraat. Of de feiten verband houden met mekaar moet blijken uit het verder onderzoek.

Een 24-jarige man was, even voor de kerstperiode, ook al het slachtoffer geworden van een overval. “Hij sprak in de buurt van de Oude Markt een groep van een tiental jongeren aan om een sigaret te vragen, maar al snel bleek dat ze slechte bedoelingen hadden. Ze sloegen hem in het gezicht, waardoor hij ten val kwam en trapten nog na toen hij al op de grond lag. In het tumult gingen ze aan de haal met zijn bankkaarten, gsm en identiteitskaart”, vertelt Nicolas Del Piero van de politie.

De politie merkte de jongeman op toen hij tot op de Grote Markt strompelde. De agenten lieten meteen een ziekenwagen aanrukken en de jongeman werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon geen duidelijke omschrijving geven van de daders. Toch ging de politie met verschillende patrouilles op zoek naar hen. Maar helaas was er geen spoor meer van de heethoofden. De politie heeft wel een proces-verbaal voor diefstal met geweld opgesteld.

Stroomstootwapen

Later die nacht werd een 19-jarige man uit Bertem bedreigd met een stroomstootwapen. “De jongeman werd in de Mechelsestraat bedreigd door een vijftal mannen en moest zijn gsm en horloge afgeven. Daarna sleurden ze hem mee naar een bankautomaat om geld voor hen af te halen. Toen ze in de Vital Decosterstraat kwamen, zette de jongeman het op een lopen”, zegt Del Piero. Toen de politie ter plaatse kwam, was van het vijftal geen spoor meer te bekennen.

Nog opstootjes

Enkele dagen voordien kregen drie jongemannen ook al rake klappen tijdens een avondje uit. Het drietal was langs een groep van tien personen gewandeld die hen zonder duidelijke aanleiding aanvielen. Dat gebeurde in de Naamsestraat aan de nachtwinkel aan de Dulci. Een anonieme patrouille merkte de vechtpartij op en kwam tussenbeide. De meeste jongeren zetten het op een lopen toen ze de zwaailichten zagen, maar de politie kon wel de jongeman vastgrijpen die de zwaarste slagen toegebracht had. Ook gaven ze de beschrijving door van twee andere jongemannen waarvan ze gezien hadden dat deze klappen uitdeelden. Verschillende ploegen kamden de buurt uit en konden het tweetal uiteindelijk inrekenen.